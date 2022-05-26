Прогноз погоды в Азербайджане на 27 мая

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 мая.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 19-24° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем - 22-24° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 3-8°, днем - 10-15° тепла.