О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В районах Азербайджана в основном без осадков
Экология
24 ноября 2020 г. 13:44
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

25 ноября в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако к ночи местами возможен моросящий дождь. Ветер умеренный северо-западный, к вечеру временами с усилением.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем 9-12, в Баку ночью 5-7, днем 9-11.

Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

25 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков, к вечеру возможен дождь. В горах снег, ночью и утром местами туман. Ветер западный, в некоторых местах с усилением.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

25 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow unveiled
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
23 ноября 2020 г. 13:27
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
22 ноября 2020 г. 12:37
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
21 ноября 2020 г. 12:37
МЭПР: Армяне уничтожили в Губадлы восточные чинары возрастом 150-300 лет
МЭПР: Армяне уничтожили в Губадлы восточные чинары возрастом 150-300 лет
20 ноября 2020 г. 14:45
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
20 ноября 2020 г. 14:08
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
19 ноября 2020 г. 13:14
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
18 ноября 2020 г. 12:48
В Зангилане посажены восточные платаны
В Зангилане посажены восточные платаны
18 ноября 2020 г. 12:20
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 ноября 2020 г. 13:39
Исследовательское судно, носящее имя Национального героя, вышло в море
ФотоИсследовательское судно, носящее имя Национального героя, вышло в море
17 ноября 2020 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi