Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В районах Азербайджана в основном без осадков

25 ноября в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако к ночи местами возможен моросящий дождь. Ветер умеренный северо-западный, к вечеру временами с усилением.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем 9-12, в Баку ночью 5-7, днем 9-11.

Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

25 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков, к вечеру возможен дождь. В горах снег, ночью и утром местами туман. Ветер западный, в некоторых местах с усилением.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

25 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.