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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается повышенная облачность
Экология
19 ноября 2020 г. 13:14
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается повышенная облачность, днем местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

20 ноября в районах Азербайджана временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. Временами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

20 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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