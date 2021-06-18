Прогноз погоды в Азербайджане на 19 июня

19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 29-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 23-24 градуса.

19 июня в районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром в некоторых горных районах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 34-39, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 июня на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.