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Прогноз погоды в Азербайджане на 17 марта

Прогноз погоды в Азербайджане на 17 марта Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на четверг, 17 марта.
Экология
16 марта 2022 г. 12:46
Прогноз погоды в Азербайджане на 17 марта

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на четверг, 17 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Утром местами туман, изморось. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах снег, днем в большинстве районов снег постепенно прекратится. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 7-12°, в высокогорье до 17°, днем 0-5° мороза.

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