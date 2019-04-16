Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 17 апреля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами возможны дожди.

Утром будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-12, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью будет 10-12, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 17 апреля возможны грозы, переменные осадки, которые местами примут интенсивный характер, ожидается град. В горных территориях есть вероятность снега. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Скорость западного ветра местами усилится. Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью будет 2-6, днем 7-9 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, с полудня 17 апреля по 19 апреля на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. На фоне временами усиливающегося северного ветра температура воздуха может понизится, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.