Прогноз погоды в Азербайджане на 16 января

Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Местами туман, умеренный северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

16 января в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются дожди, в горных районах снег. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-9 градусов тепла.

16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.