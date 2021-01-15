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Прогноз погоды в Азербайджане на 16 января

Прогноз погоды в Азербайджане на 16 января Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным
Экология
15 января 2021 г. 13:56
Прогноз погоды в Азербайджане на 16 января

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Местами туман, умеренный северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

16 января в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются дожди, в горных районах снег. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-9 градусов тепла.

16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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