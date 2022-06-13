Прогноз погоды в Азербайджане на 14 июня

14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-22°, днем - 27-30° тепла, в Баку ночью - 20-22°, днем - 28-30° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-60%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, временами дожди, днем в большинстве районов в основном без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 17-22° тепла.