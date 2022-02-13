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Прогноз погоды в Азербайджане на 14 февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на 14 февраля 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
13 февраля 2022 г. 12:08
Прогноз погоды в Азербайджане на 14 февраля

14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к ночи местами возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью 2-4°, днем 6-8° тепла. В Баку ночью 2-4°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление снизится с 776 мм до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 14 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В горных и предгорных районах ожидаются дожди, в горных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем 0-3° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda güclü külək əsəcək, yağış yağacaq

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