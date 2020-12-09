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Прогноз погоды в Азербайджане на 10 декабря

Прогноз погоды в Азербайджане на 10 декабря Завтра в Баку состоится парад, посвященный Победе Вооруженных сил Азербайджана
Экология
9 декабря 2020 г. 13:49
Прогноз погоды в Азербайджане на 10 декабря

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в основном без осадков.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

10 декабря в районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах снег, днем постепенно осадки прекратятся. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-4 градуса мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

Завтра в Баку состоится парад, посвященный Победе Вооруженных сил Азербайджана. В ходе 44-дневной Отечественной войны доблестная Азербайджанская армия одержала верх над армянскими оккупантами и вернула находившиеся около 30 лет под вражеской оккупацией исторические азербайджанские земли, восстановив тем самым территориальную целостность Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Zəfər paradı gününün hava proqnozu açıqlanıb

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