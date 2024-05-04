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Джим Скиа: Повышение температуры Земли свыше 1,5 градусов создаст новые риски

Джим Скиа: Повышение температуры Земли свыше 1,5 градусов создаст новые риски С каждым усилением потепления мир будет становиться все более опасным. После повышения температуры на 1,5 градуса по Цельсию возникнут новые риски, такие как деградация вечной мерзлоты, утрата биоразнообразия, нехватка воды, более экстремальные погодные
Экология
4 мая 2024 г. 16:40
Джим Скиа: Повышение температуры Земли свыше 1,5 градусов создаст новые риски

С усилением потепления мир будет становиться все более опасным. После повышения температуры на 1,5 градуса по Цельсию возникнут новые риски, такие как деградация вечной мерзлоты, утрата биоразнообразия, нехватка воды, более экстремальные погодные условия и отсутствие продовольственной безопасности.

Как передает Report, об этом в ходе семинара "Достижение результатов в сфере борьбы с климатическими изменениями для трансформации", проводимого в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии заявил в видеообращении председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Джим Скиа.

"Как подтвердила Всемирная метеорологическая организация, 2023 год был самым жарким за всю историю наблюдений, с особенно резкими перепадами температур в океане. Экстремальные погодные явления и лесные пожары перестали быть частью будущих прогнозов и для слишком многих из нас стали реальностью", - сказал он.

По словам Скиа, уровень моря продолжает неуклонно повышаться, что имеет последствия для малых островных государств и низменных прибрежных сообществ.

"Все это стало результатом более чем столетней деятельности человека, включая сжигание ископаемого топлива и неравномерные и неустойчивые модели использования энергии и земли",- сказал он.

По его словам, поддержка темпов сокращения выбросов означает принятие мер, которые более непосредственно затрагивают жизнь людей и предполагают гораздо меньшие по масштабу индивидуальные инвестиции.

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