Советник АБР: Работаем над региональной программой по изменению климата для стран ЦАРЭС

Азиатский банк развития работает над региональной программой по изменению климата для стран ЦАРЭС.

Азиатский банк развития работает над региональной программой по изменению климата для стран ЦАРЭС.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил спецсоветник АБР по вопросам климата Уоррен Эванс.

«Во многих странах региона ЦАРЭС очень низкий уровень выбросов, но в то же время у них есть уникальные возможности для перехода своих энергетических секторов на более высокие уровни использования возобновляемых источников энергии и принятия ряда мер по повышению энергоэффективности и так далее. И мы поддерживаем страны в этом",- сказал он.

По словам советника, не менее важно признать, что эти страны этого региона очень уязвимы к климатическим воздействиям.

"К примеру, таяние ледников в Таджикистане и Кыргызской Республике, которое окажет серьезное влияние на все страны, расположенные ниже по течению, с точки зрения водных ресурсов и сельского хозяйства. Поэтому действительно важно сосредоточиться на улучшении управления водными ресурсами",- добавил он.

Эванс также подчеркнул, что у АБР есть несколько инициатив в разных странах: "Мы на самом деле прямо сейчас обсуждаем со всеми странами-участницами ЦАРЭС реализацию министерского указа по климату, который был издан в прошлом году, о том, как его лучше реализовать".