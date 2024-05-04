Лязиза Сабырова: Концепция ЦАРЭС по изменению климата предусматривает обмен инновациями

Концепция ЦАРЭС по изменению климата предусматривает обмен предусматривает обмен передовым опытом и инновациями.

Концепция ЦАРЭС по изменению климата предусматривает обмен передовым опытом и инновациями.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявила руководитель отдела АБР по региональному сотрудничеству в Центральной и Западной Азии Лязиза Сабырова.

"В прошлом году здесь, в Тбилиси, в конце ноября мы провели министерскую конференцию. На ней наши министры единогласно приняли видение по изменению климата, адекватное существующей ситуации. Итак, мы приступили к реализации этой концепции сейчас, разработав практический план действий, как нам реализовать это стратегическое видение, стратегический документ на практике",- сказала она.