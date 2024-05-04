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Гендиректор АБР: Банк готов инвестировать в проекты зеленой энергии в Азербайджане

Гендиректор АБР: Банк готов инвестировать в проекты зеленой энергии в Азербайджане Азиатский банк развития ищет возможности для инвестирования в проекты, связанные с зеленой энергией в Азербайджане.
Экология
4 мая 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: Банк готов инвестировать в проекты зеленой энергии в Азербайджане

Азиатский банк развития ищет возможности для инвестирования в проекты, связанные с зеленой энергией в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

По его словам, банк уже имеет в совсем портфеле такой проект.

"Совсем недавно АБР инвестировал в очень крупную солнечную электростанцию мощностью 230 мегаватт совместно с компанией Masdar. В прошлом месяце я имел удовольствие посетить ее вместе со страновым директором. Это действительно впечатляет", - заявил он.

По его словам, это солнечная ферма площадью 550 гектаров, где роботы каждую ночь очищают солнечные панели, и солнечные панели автоматически поворачиваются к солнцу.

"Она уже работает на полную мощность. И мы ищем в Азербайджане больше возможностей для инвестирования в подобные проекты",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanda “yaşıl enerji” layihələrinə investisiya qoymağa hazırdır

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