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Авинаш Персод: Инвестиции в устойчивость дадут экономию средств для борьбы с изменением климата

Авинаш Персод: Инвестиции в устойчивость дадут экономию средств для борьбы с изменением климата Развивающиеся страны "потонут" в долгах, если для преодоления последствий стихийных бедствий будут привлекать заемные средства, и обанкротятся раньше, чем поднимется уровень мирового океана.
Экология
4 мая 2024 г. 17:30
Авинаш Персод: Инвестиции в устойчивость дадут экономию средств для борьбы с изменением климата

Развивающиеся страны "потонут" в долгах, если для преодоления последствий стихийных бедствий будут привлекать заемные средства, и обанкротятся раньше, чем поднимется уровень мирового океана.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил советник президента по вопросам изменения климата Межамериканского банка развития Авинаш Персод в ходе семинара "Достижение результатов в сфере борьбы с климатическими изменениями для трансформации", проводимого в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"Если бы развивающимся странам приходилось использовать заемные средства для финансирования каждого стихийного бедствия для покрытия потерь и ущерба, для восстановления каждого населенного пункта, они погрязли бы в долгах задолго до того, как уровень мирового океана повысился бы", - сказал он.

Поэтому очень важным становится вопрос сбережений и инвестиций в устойчивость, при которых можно добиться в 6-7 раз большей экономии, отметил он.

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