Эванс: Для финансирования борьбы с изменением климата нужно привлекать частный капитал

Для финансирования борьбы с изменением климата нужно стать более интонационными в вопросе привлечения частного капитала.

Для финансирования борьбы с изменением климата нужно стать более интонационными в вопросе привлечения частного капитала.

Как передает Report, об этом журналистам заявил специальный посланник Азиатского банка развития Уоррен Эванс.

"Для финансирования борьбы с климатическими изменениями должны произойти две вещи: во-первых, более богатые страны должны не только выполнить взятые на себя обязательства, но и повысить их. Это очень четкий политический вопрос, но именно в этом и заключается суть Конференции сторон(COP).

Второе, что нам нужно - стать гораздо более инновационными в том, как мы привлекаем частный капитал",- сказал он.

По словам Эванса, АБР проводит довольно большую работу: "У нас есть Инновационный механизм финансирования борьбы с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который использует гарантии стран-доноров для увеличения резкого финансирования борьбы с изменением климата. Поэтому нам нужно гораздо больше таких инновационных подходов для мобилизации частного капитала",- подытожил он.