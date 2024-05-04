О нас

Эванс: Для финансирования борьбы с изменением климата нужно привлекать частный капитал

Эванс: Для финансирования борьбы с изменением климата нужно привлекать частный капитал Для финансирования борьбы с изменением климата нужно стать более интонационными в вопросе привлечения частного капитала.
Экология
4 мая 2024 г. 15:34
Эванс: Для финансирования борьбы с изменением климата нужно привлекать частный капитал

Для финансирования борьбы с изменением климата нужно стать более интонационными в вопросе привлечения частного капитала.

Как передает Report, об этом журналистам заявил специальный посланник Азиатского банка развития Уоррен Эванс.

"Для финансирования борьбы с климатическими изменениями должны произойти две вещи: во-первых, более богатые страны должны не только выполнить взятые на себя обязательства, но и повысить их. Это очень четкий политический вопрос, но именно в этом и заключается суть Конференции сторон(COP).

Второе, что нам нужно - стать гораздо более инновационными в том, как мы привлекаем частный капитал",- сказал он.

По словам Эванса, АБР проводит довольно большую работу: "У нас есть Инновационный механизм финансирования борьбы с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который использует гарантии стран-доноров для увеличения резкого финансирования борьбы с изменением климата. Поэтому нам нужно гораздо больше таких инновационных подходов для мобилизации частного капитала",- подытожил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Uorren Evans: “İqlim dəyişikliyi ilə mübarizəni maliyyələşdirmək üçün özəl kapitalı cəlb etməliyik”

Другие новости из категории

Джим Скиа: Повышение температуры Земли свыше 1,5 градусов создаст новые риски
Джим Скиа: Повышение температуры Земли свыше 1,5 градусов создаст новые риски
4 мая 2024 г. 16:40
В Шарурском районе выпал град
ФотоВ Шарурском районе выпал град
4 мая 2024 г. 16:33
Советник АБР: Работаем над региональной программой по изменению климата для стран ЦАРЭС
Советник АБР: Работаем над региональной программой по изменению климата для стран ЦАРЭС
4 мая 2024 г. 14:58
Советник АБР: Адаптация - важный элемент решения проблем с изменением климата
Советник АБР: Адаптация - важный элемент решения проблем с изменением климата
4 мая 2024 г. 14:48
Гендиректор АБР: Банк готов инвестировать в проекты зеленой энергии в Азербайджане
Гендиректор АБР: Банк готов инвестировать в проекты зеленой энергии в Азербайджане
4 мая 2024 г. 14:19
Лязиза Сабырова: Концепция ЦАРЭС по изменению климата предусматривает обмен инновациями
Лязиза Сабырова: Концепция ЦАРЭС по изменению климата предусматривает обмен инновациями
4 мая 2024 г. 13:45
В Баку прошла акция по посадке деревьев
ФотоВ Баку прошла акция по посадке деревьев
4 мая 2024 г. 13:44
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
4 мая 2024 г. 13:02
В Азербайджане нестабильная погода сохранится до 9 мая
В Азербайджане нестабильная погода сохранится до 9 мая
3 мая 2024 г. 17:08
Министр окружающей среды Бангладеш призвал отказаться от ископаемого топлива
Министр окружающей среды Бангладеш призвал отказаться от ископаемого топлива
3 мая 2024 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi