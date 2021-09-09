Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 сентября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем 24-27°, в Баку ночью 18-20°, днем 24-26°.

Атмосферное давление снизится с 766 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70% днем, 45-50% ночью.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 сентября ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем 25-29°, в горах ночью 5-10°, днем 12-17°.