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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Обнародован прогноз погоды на 23 апреля.
Экология
22 апреля 2022 г. 12:51
Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 23 апреля.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем-16-20° тепла, в Баку ночью-10-12° тепла, днем-18-20° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны слабые дожди. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью от 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.

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