Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 23-25°, днем 32-36° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70% и 30-35% днем.

Согласно прогнозу погоды, на пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах составит (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 26-27° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 34-38° тепла, в горах ночью 14-19°, днем 23-28° тепла.