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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 12 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков
Экология
11 февраля 2022 г. 12:40
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью 2-4°, днем 9-12° тепла. В Баку ночью 2-4° , днем 10-12° тепла. Атмосферное давление снизится с 771 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью от 2° до 3, днем 9-14° тепла, в горах 3-8°, в высокогорье до -15°, днем 0-3° мороза.

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