Прогноз погоды на завтра
Экология
- 02 октября, 2025
- 12:29
3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14-17, днем 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 768 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможна изморось, временами туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 19-24, в горах ночью 4-8, днем 10-15 градусов тепла.
Последние новости
12:56
Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зонеДругие страны
12:54
Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительствоИнфраструктура
12:54
В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из ИранаПроисшествия
12:54
Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для ЕвропыВнешняя политика
12:54
Видео
Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и АлбаниюВнешняя политика
12:50
Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФДругие страны
12:50
Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в ФизулиИнфраструктура
12:50
Президент Украины и премьер Норвегии обсудили усиление ПВО и производство БПЛАВ регионе
12:49