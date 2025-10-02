Прогноз погоды на завтра

3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14-17, днем 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 768 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможна изморось, временами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 19-24, в горах ночью 4-8, днем 10-15 градусов тепла.