    Прогноз погоды на завтра

    Экология
    • 02 октября, 2025
    • 12:29
    Прогноз погоды на завтра

    3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14-17, днем 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 768 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможна изморось, временами туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 19-24, в горах ночью 4-8, днем 10-15 градусов тепла.

