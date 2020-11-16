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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди
Экология
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16 ноября 2020 г. 14:14
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди. Ветер умеренный юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, ночью 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность – 85-95%.

17 ноября в районах Азербайджана временами дожди, местами интенсивные, в горных районах возможен снег. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 2-5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

17 ноября на Абшеронском полуострове преобладание пасмурной и дождливой погоды может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.

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