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Прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды на воскресенье 22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
21 июня 2025 г. 12:39
Прогноз погоды на воскресенье

22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем 24-28° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами будут идти дожди, ожидаются грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. Западный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11°, днем 13-18° тепла.

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