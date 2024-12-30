О нас

Прогноз погоды на последний день года

Прогноз погоды на последний день года 31 декабря в Азербайджане ожидается дождливая погода.
Экология
30 декабря 2024 г. 13:10
Прогноз погоды на последний день года

31 декабря в Азербайджане ожидается дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны осадки. Северо-восточный ветер вечером сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью ожидается 4-6°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В некоторых восточных районах осадки могут временно усилиться, в горных районах выпадет снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся, временами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlin son gününün havası açıqlanıb

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi