Прогноз погоды на последний день года

31 декабря в Азербайджане ожидается дождливая погода.

31 декабря в Азербайджане ожидается дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны осадки. Северо-восточный ветер вечером сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью ожидается 4-6°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В некоторых восточных районах осадки могут временно усилиться, в горных районах выпадет снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся, временами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.