Прогноз погоды на последний день года

31 декабря, в последний день года, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

31 декабря, в последний день года, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана 31 декабря преимущественно будет без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.