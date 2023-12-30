О нас

Прогноз погоды на последний день года

Прогноз погоды на последний день года 31 декабря, в последний день года, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
30 декабря 2023 г. 12:47
Прогноз погоды на последний день года

31 декабря, в последний день года, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана 31 декабря преимущественно будет без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 31
Версия на азербайджанском языке İlin son gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

Самое важное

Основные события уходящего 2023 года в мире
Основные события уходящего 2023 года в мире
30 декабря 2023 г. 12:00
Помощник президента Азербайджана: Программа милитаризации Армении Францией контрпродуктивна
Помощник президента Азербайджана: Программа милитаризации Армении Францией контрпродуктивна
30 декабря 2023 г. 03:18
Лейла Алиева приняла участие в концерте От сердца к сердцу
Лейла Алиева приняла участие в концерте "От сердца к сердцу"
29 декабря 2023 г. 10:07
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi