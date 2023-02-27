Прогноз погоды на последний день февраля

В Баку и на Апшеронском полуострове 28 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Баку и на Апшеронском полуострове 28 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, местами прогнозируется туман.

Будет дуть южный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем 8-13 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана погода преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3°мороза до 2° тепла, днем 5-10 ° тепла.