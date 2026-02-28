Прогноз погоды на первый день марта

1 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых местах вероятны незначительные осадки.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-2°, днем 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются периодические осадки, снег. В отдельных местах вероятны интенсивные осадки. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем 4-7° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорных районах 10-15°, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах есть вероятность обледенения дорог.