Прогноз погоды на первое июня

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 24-29 градусов тепла, в Баку днем 18-20, ночью 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами туман, будет дуть западный ветер, ветер усилится.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.