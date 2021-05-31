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Прогноз погоды на первое июня

Прогноз погоды на первое июня Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
31 мая 2021 г. 13:13
Прогноз погоды на первое июня

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 24-29 градусов тепла, в Баку днем 18-20, ночью 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами туман, будет дуть западный ветер, ветер усилится.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather forecast for June 1 announced
Версия на азербайджанском языке İyunun ilk gününə olan hava proqnozu açıqlandı

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