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Прогноз погоды на 28 февраля

Прогноз погоды на 28 февраля 28 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
27 февраля 2021 г. 12:14
Прогноз погоды на 28 февраля

28 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра ночью и утром местами будет слабый туман. будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем – 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

28 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 11-16 градусов тепла, в горах ночью – 0-5, в высокогорных районах – 9-13 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28 февраля на Абшеронском полуострове слабое и умеренное колебание метеорологических факторов положительно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей.

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