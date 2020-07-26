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Прогноз погоды на 27 июля

Прогноз погоды на 27 июля Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 27 июля.
Экология
26 июля 2020 г. 12:50
Прогноз погоды на 27 июля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 27 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, северо-западный ветер местами будет усиливаться.  

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем - 35-40 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром в горах туман. Западный ветер временами и местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем – 35-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем 20-25 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabaha olan hava proqnozu açıqlandı
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