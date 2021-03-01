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Прогноз погоды на 2 марта

Прогноз погоды на 2 марта Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%
Экология
1 марта 2021 г. 13:25
Прогноз погоды на 2 марта

2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Утром местами слабый моросящий дождь, будет дуть умеренный северный ветер, днем сменится южным ветром.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем – 6-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%.

2 марта в районах Азербайджана временами дожди. Местами снег, который к полудню постепенно прекратится. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 2-6 градусов, днем – 7-10 градусов тепла, в горах ночью – 3-8, днем 0-3 градусов тепла.

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