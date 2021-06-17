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Прогноз погоды на 18 июня

Прогноз погоды на 18 июня Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 июня.
Экология
17 июня 2021 г. 13:45
Прогноз погоды на 18 июня

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 27-30 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона ожидается усиление северо-западного ветра. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 23-24 градуса.

18 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер, в отдельных местах с усилением.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 34-39, в горах ночью - 12-17, днем - 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 июня на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

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