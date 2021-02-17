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Завтра в Баку ожидается снег и мокрый снег

Завтра в Баку ожидается снег и мокрый снег 18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове с перерывами ожидается снег и мокрый снег.
Экология
17 февраля 2021 г. 13:40
Завтра в Баку ожидается снег и мокрый снег
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18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове с перерывами ожидается снег и мокрый снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть сильный северо-западный ветер, который ближе к вечеру ослабеет.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит около 0 градусов, в некоторых местах 1 градус мороза, днем будет до 2 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 758 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами снег, в горных и предгорных районах интенсивный. В разных местах ожидается туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 февраля на Абшеронском полуострове на фоне сильного ветра и влажной погоды ожидается понижение температуры, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda şaxta olacaq, sulu qar, qar yağacaq

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