Завтра в Баку ожидается снег и мокрый снег

18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове с перерывами ожидается снег и мокрый снег.

18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове с перерывами ожидается снег и мокрый снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть сильный северо-западный ветер, который ближе к вечеру ослабеет.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит около 0 градусов, в некоторых местах 1 градус мороза, днем будет до 2 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 758 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами снег, в горных и предгорных районах интенсивный. В разных местах ожидается туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 февраля на Абшеронском полуострове на фоне сильного ветра и влажной погоды ожидается понижение температуры, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.