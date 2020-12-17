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Прогноз погоды на 18 декабря

Прогноз погоды на 18 декабря Атмосферное давление повысится с 767 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%
Экология
17 декабря 2020 г. 13:15
Прогноз погоды на 18 декабря
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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня в основном без осадков. Утром - слабый туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 17 декабря температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

18 декабря в районах Азербайджана временами ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный, в некоторых западных районах начиная с полудня осадки постепенно прекратятся. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу,18 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются усиление умеренного северного ветра хазри и повышенная влажность, что неблагоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

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