Прогноз погоды на 16 марта

Будет дуть умеренный южный ветер

16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков. Утром местами слабый туман, изморось, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана временами возможны дожди, в горных районах снег, днем в основном без осадков. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорных районах – 7-12 градусов мороза, днем – 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеозависимых людей.