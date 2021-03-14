О нас
Report Georgia
Аудио новости

Опубликован прогноз погоды на завтра

Опубликован прогноз погоды на завтра 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.
Экология
14 марта 2021 г. 12:03
Опубликован прогноз погоды на завтра

15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном ожидается без осадков, в некоторых местах возможны осадки. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорных районах – 10-12 градусов мороза, днем – 2-7 градусов тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for March 15
Версия на азербайджанском языке Həftənin ilk gününə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Высота снежного покрова в Ордубаде составила 56 см
Высота снежного покрова в Ордубаде составила 56 см
13 марта 2021 г. 13:35
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
13 марта 2021 г. 11:58
В Баку и завтра ожидается снег
В Баку и завтра ожидается снег
12 марта 2021 г. 14:16
В большинстве районов выпал снег, шел дождь
В большинстве районов выпал снег, шел дождь
11 марта 2021 г. 21:40
Министерство обратилось к населению в связи с изменением погодных условий
Министерство обратилось к населению в связи с изменением погодных условий
11 марта 2021 г. 18:14
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
11 марта 2021 г. 13:49
Завтра в Азербайджане пойдет снег, вероятна метель
Завтра в Азербайджане пойдет снег, вероятна метель
11 марта 2021 г. 13:19
Оштрафованы лица за охоту в запретное время
Оштрафованы лица за охоту в запретное время
11 марта 2021 г. 12:30
В Зангилане посажено более 1 000 деревьев
В Зангилане посажено более 1 000 деревьев
10 марта 2021 г. 15:12
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
10 марта 2021 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi