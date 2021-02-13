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Прогноз погоды на 14 февраля

Прогноз погоды на 14 февраля 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к вечеру ожидается моросящий дождь.
Экология
13 февраля 2021 г. 12:46
Прогноз погоды на 14 февраля

14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к вечеру ожидается моросящий дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром ожидается моросящий дождь. Местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 14-15 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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