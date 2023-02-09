Обнародован прогноз погоды на завтра

10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ночью временами ожидается снег, утром количество осадков будет постепенно сокращаться и днем будет преимущественно без осадков.

10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ночью временами ожидается снег, утром количество осадков будет постепенно сокращаться и днем будет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. Атмосферное давление составит 777 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана местами выпадет снег, который к вечеру постепенно прекратится. Временами ожидается туман. В некоторых местах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла, ночью в горах 12-17°, днем 2-7° мороза. Дороги покроются льдом.