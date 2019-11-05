Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 6 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман. Ожидается юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 11-14, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью будет 12-14, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами будет туман. Ожидается западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 6-7 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.