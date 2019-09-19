Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-22, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 763 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются грозы, временами дожди. В некоторых местах осадки могут перейти в ливень. Утром местами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.