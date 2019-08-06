Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 августа.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Однако утром местами на полуострове есть вероятность кратковременных дождей. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60%.

Что касается погодных условий на пляжах Абшерона, здесь ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

7 августа в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Однако в некоторых северных и восточных районах ночью и утром ожидаются грозы, есть вероятность дождя. На отдельных территориях возможен град. Местами скорость восточного ветра усилится. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 21-26 градусов тепла.