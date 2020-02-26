Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман.

Юго-западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами будет туман. Скорость юго-западного ветра временами может усилиться. Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 2-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 27-28 февраля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.