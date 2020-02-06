​Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 40-45%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером начиная с северных и западных районах прогнозируются дожди, в горных районах возможен снег. Ночью и утром местами будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 7 февраля на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.