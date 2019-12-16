Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром на отдельных территориях будет туман, изморось. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем стихнет.

Ночью температура воздуха составит 5-8, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 772 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 60-65%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 17 декабря на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный северный ветер, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, ночью и утром в некоторых горных районах возможны дожди. Ночью и утром местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-14 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.