Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 12 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром в некоторых местах будет слабый туман. Прогнозируется умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-40%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана 12 июня преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны дожди, грозы и град. Скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 31-37 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 19-24 градуса тепла.