Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 августа.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако, в первую половину дня в некоторых частях полуострова возможны дожди. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 763 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

Что касается ожидаемых погодных условий на пляжах Абшерона, северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана 9 августа преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах возможны грозы и дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, преобладание 9 августа на Абшеронском полуострове умеренного ветра и комфортные температурные условия будут благоприятны для метеочувствительных людей.