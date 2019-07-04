Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Скорость северо-западного ветра днем временами усилится. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

На северных и южных пляжах северо-западный ветер днем временами усилится. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако, вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, есть вероятность града. Скорость западного ветра днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, с вечера 5 июля до вечера 7 июля на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся северный ветер и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.