Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 769 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 50-55%.

28 января в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.