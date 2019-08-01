Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 августа.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-27, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 25-27, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 35-40%.

Что касается погодных условий на пляжах Абшерона, здесь ожидается умеренный северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла.

2 августа в районах Азербайджана местами будут дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность гроз и града. Местами скорость западного ветра усилится.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 20-25 градусов тепла.