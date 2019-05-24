Прогноз погоды в Азербайджане для планирующих путешествие на выходные

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для лиц, планирующих путешествие в выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, хотя в в воскресные дни на Большом и Малом Кавказе днем преимущественно пройдет без осадков, вечером местами ожидаются грозы, переменные осадки. В предгорных районах температура воздуха составит 25-30, в горных районах 17-22 градуса тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 26 мая местами ожидаются дожди. Утром будет туман. Максимальная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков, однако вечером на некоторых территориях ожидаются грозы, временами осадки. Максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых местах ожидаются грозы, временами дожди. Максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса тепла.

К сведению гостей столицы: в Баку ожидается переменная облачность. Умеренный южный ветер 26 мая перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.